Футболист Ювентуса признался, что воспринимает футбол как работу

Хавбек Ювентуса и сборной Франции Адриен Рабьо рассказал о значимости футбола в своей жизни.

"Футбол для меня работа? Это так, особенно учитывая все, что происходит вокруг футбола в последнее время.

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Это не мой мир, мне это не нравится, и я не хочу быть частью этого. Я действительно вижу и чувствую именно так. Все, чего я хочу – это играть в футбол",– сказал Рабьо в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза 3 гола и 2 ассиста в 11 матчах Серии А.