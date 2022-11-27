iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Испании назвал игрока, который может ознаменовать эпоху

Энрике верит в успех Гави.
Сегодня, 19:49
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об игре хавбека Барселоны Гави.

"Самое удивительное для всех, что кто-то в 18 лет обладает такой уверенностью и так борется. Гави удивителен во всем – в своей технике, физических возможностях, своей работе.

Читайте также: Гави вошел в историю сборной Испании

Надо двигаться постепенно, но никто не сомневается, что он может стать игроком, который ознаменует эпоху", – заявил Энрике в интервью As.

Напомним, в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики (7:0) Гави отметился голом.

В текущем сезоне на счету 18-летнего испанца 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Луис Энрике гави

Статьи по теме

Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022 Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022
Мората выразил благодарность Энрике за поддержку в непростые времена Мората выразил благодарность Энрике за поддержку в непростые времена
Энрике: Эта Испания не будет ни болтать, ни расслабляться Энрике: Эта Испания не будет ни болтать, ни расслабляться
Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера
Помочь журналистам

Видео

Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона
Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия сыграет с Канадой, Испания - с Германией
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Формула 121:25
Феррари намерена заменить Бинотто, чтобы удержать Леклера
ЧМ-202221:16
Игрок Барселоны готов кардинально сменить имидж в случае победы Испании на ЧМ-2022
ЧМ-202220:56
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Крамарич ворвался в число лидеров
ЧМ-202220:51
Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс20:44
Бокс: расписание боев
ЧМ-202220:27
Тренер Бельгии: Не вижу, чтобы игроки получали удовольствие от футбола
ЧМ-202220:08
Дубль Крамарича позволил Хорватии разгромить и выбить Канаду из ЧМ-2022
Европа19:49
Тренер сборной Испании назвал игрока, который может ознаменовать эпоху
Украина19:22
Ван Леувен: Мы пропустили гол из чистого офсайда, арбитры недосмотрели этот момент
Европа19:19
Манчестер Юнайтед готов арендовать вингера Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK