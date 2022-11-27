Тренер сборной Испании назвал игрока, который может ознаменовать эпоху

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об игре хавбека Барселоны Гави.

"Самое удивительное для всех, что кто-то в 18 лет обладает такой уверенностью и так борется. Гави удивителен во всем – в своей технике, физических возможностях, своей работе.

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Надо двигаться постепенно, но никто не сомневается, что он может стать игроком, который ознаменует эпоху", – заявил Энрике в интервью As.

Напомним, в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики (7:0) Гави отметился голом.

В текущем сезоне на счету 18-летнего испанца 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.