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Вулверхэмптон ведет переговоры с Атлетико сразу по двум игрокам

Вскоре клубы могут договориться по трансферам нескольких футболистов.
Вчера, 23:59
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Пока весь футбольный мир отвлекся от клубных чемпионатов на мундиаль в Катаре, Вулверхэмптон и мадридский Атлетико ведут переговоры по потенциальным трансферам.

По информации Фабрицио Романо, "волки" намерены приобрести у "матрасников" сразу двоих футболистов.

Маршрутом из Испании в Англии могут последовать центрбек Фелипе и форвард Матеус Кунья. Хулен Лопетеги хочет, чтобы игроки присоединились к его команде уже в январе.

Согласно Transfermarkt, Кунья оценивается в 20 миллионов евро, а Фелипе - всего 3 миллиона.

Матеус Кунья перешел в Атлетико из Герты летом 2021 года за 26 миллионов. Двумя годами ранее Фелипе стал игроком испанского коллектива, покинув Порту. За его трансфер было заплачено 20 миллионов.

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