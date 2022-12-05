"Почему бы и нет": капитан Атлетико не против, если Энрике однажды заменит Симеоне

Сборная Испании с проблемами, но вышла из группы Е, где также были Германия, Япония и Коста-Рика. В 1/8 финала чемпионата мира 2022 года команда Луиса Энрике встретится с одним из сюрпризов турнира сборной Марокко.

Перед ответственным поединком представитель "Фурии Рохи" Коке встретился с испанскими СМИ.

"Для меня это лучшая команда на чемпионате мира, а мои товарищи по команде — самые лучшие. Я всегда пойду с ними на смерть", - цитирует испанца Marca.

"Если мы выиграем чемпионат мира, я побрею голову и покрашу ее в цвета испанского флага. Я не сумасшедший".

Читай также: Футболист Франции играл с цепочкой на шее, Дешам грозно прокомментировал эпизод

Его спросили, будет ли нынешний наставник сборной Луис Энрике хорошей альтернативой для тренера Атлетико Диего Симеоне. Ответ капитана "матрасников" подлил масла в огонь - в нынешнем сезоне аргентинский наставник достаточно близко подошел к потенциальной отставке.

"Я не знаю. Луис Энрике — великолепный тренер. Его идеи отличаются от тех, что у нас в Атлетико, но почему бы и нет?".

Матч Марокко - Испания пройдет во вторник, 6 декабря. Начало поединка - 17:00 по киевскому времени.