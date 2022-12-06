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Барселона не намерена отпускать Кессье в январе

Игрок стал жертвой "рычагов" Лапорты.
Сегодня, 09:48
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Ивуарийский хавбек Франк Кессье не смог закрепиться в основном составе Барселоны и уже стал трансферной целью для целого ряда клубов. Как минимум сообщается об интересе со стороны Интера, Наполи и неназванного клуб АПЛ. Однако после предварительных переговоров "сине-гранатовые" отвергли все предложения.

Несмотря на то, что Кессье не имеет достатчно игровой практики и не рассматривается Хави, как игрок основы, отпускать его не планируют. И в первую очередь потому, что тренер не уверен, что у него полностью укомплектованый состав, так что клуб сохранит игрока минимум до лета.

Также в случае ухода Кессье Барселона вряд ли сможет подписать кого-либо. В клубе буквально нет денег на дополнительные трансферы зимой, и даже выгодная продажа Кессье не исправит ситуацию.

В этом сезоне Франк Кессье провел 7 матчей за Барселону и не отличился результативними действиями.

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