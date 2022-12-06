Ключевой форвард Арсенала выбыл из-за травмы на несколько месяцев
Жезус угодил на долгий срок в лазарет.
Нападающий Арсенала Габриэл Жезус выбыл на длительный срок. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Предполагается, что речь идет о повреждении медиальной связки. Бразильцу потребуется операция, восстановление после которой зачастую занимает несколько месяцев. Но его возвращение во второй половине сезона под сомнение не ставится.
В связи с этим Арсенал может в зимнее трансферное окно подписать нового форварда.
В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 5 голов и 5 ассистов в 14 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко заинтересован в услугах хавбека Интера.