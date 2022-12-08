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Атлетико определился с трансферной стоимостью Фелиша

Мадридский клуб хочет выручить с продажи игрока круглую сумму.
Сегодня, 09:23
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Журналист Фабрицио Романо выступил с заявлением касаемо того, сколько Атлетико хочет выручить с продажи нападающего Жоау Фелиша.

"Шансы на то, что Жоау Феликс покинет Атлетико в 2023 году, определенно есть. Клуб будет просить больше 100 млн евро – около 120 млн. А дальше все будет зависеть от предложений.

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Пока рано говорить, куда он уйдет, его агент изучает ситуацию на рынке и общается со многими клубами. Фелиш мечтает однажды поиграть в АПЛ", – заявил Романо в интервью Caught Offside.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 3 гола и 3 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

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