Президент ПСЖ: Фанаты не допустят создания Суперлиги

По мнению Аль-Хелаифи, проект Суперлиги обречен на провал в любом его виде.

Полтора года назад состоялось официальное заявление о создании Европейской Суперлиги, которая намеревалась стать главным конкурентом Лиги чемпионов.

В первоначальный список участников вошли 12 клубов. Однако из-за давления общественности спустя всего два дня этот проект многими считался "мертвым": в Суперлиге остались только Реал, Барселона и Ювентус, которые до сих пор не отказались от своих планов.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который с первого же дня стал противником данной идеи, выразил свой скепсис относительно успешности Суперлиги.

"Фанаты не позволят этому произойти. Никто к ним не присоединится", - цитирует Аль-Хелаифи Sky Sports. "Никто не пойдет на стадионы, фанаты не пойдут на это. Никто ничего не организует".

"Кто будет там играть, те три клуба, что остались? Фантастическая Суперлига".

Ранее Аль-Хелаифи не стал отрицать, что ему нравится идея подписать контракт с Криштиану Роналду, который с недавних пор является свободным агентом.