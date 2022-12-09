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Вальдано: Кто не любит Месси – не любит футбол

Аргентинец восхищен игрой своего соотечественника.
Сегодня, 19:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший футболист Реала и сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался об игре нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Месси менял одну роль на другую и приспосабливался к ней в тот же день. Я – вингер, а Гвардиола говорит: "Играй ложную девятку": мы выигрываем 6:2, и я способствую этой победе. Теперь мы видим в нем стратега, полузащитника.

Как будто быть гением было недостаточно, время сделало его мудрым. Против Австралии он был как бы воплощением тысячи проведенных игр, ароматом всего, чем он был.

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Даже будучи мадридистой, я всегда считал, что тот, кто не любит Месси, не любит футбол. Я не позволю никому и никогда говорить, что он уступает кому-то", – заявил Вальдано в интервью The Guardian.

Напомним, контракт Месси с ПСЖ истекает по завершению текущего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Хорхе Вальдано

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