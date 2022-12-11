iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В сборной Франции определились с тренером на Евро-2024

Дешам не покинет свой пост.
Сегодня, 13:50
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется у руля команды как минимум до 2024 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Контракт с главным тренером национальной команды продлят. Француз будет работать со сборной как минимум до Евро-2024, так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и в 2021-м году.

Обе стороны договорились о продлении контракта. От приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции временно отказались.

Напомним, вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022.

Ранее Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам

Статьи по теме

Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022 Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022
Чуамени эффектным ударом вывел Францию вперед в матче с Англией на ЧМ-2022 Чуамени эффектным ударом вывел Францию вперед в матче с Англией на ЧМ-2022
The Sun затролил французов перед матчем с Англией The Sun затролил французов перед матчем с Англией
Помочь журналистам

Видео

Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Биатлон16:31
Хохфильцен. Йоханнес Бе выиграл очередную гонку, Дудченко снова провел крутую гонку преследования
Европа15:49
Кейн хочет, чтобы Саутгейт остался у руля сборной Англии
Европа15:21
Хави попытается сохранить Бускетса в Барселоне
ЧМ-202214:58
Чемпионат мира-2022: определились все полуфиналисты турнира
ЧМ-202214:33
Далич: Нечего бояться Месси, если Хорватия повторит то, что сделала против Бразилии
Биатлон14:14
Хохфильцен: Франция выиграла женскую эстафету
Европа13:50
В сборной Франции определились с тренером на Евро-2024
ЧМ-202213:22
Форвард сборной Аргентины подтвердил, что выступает на ЧМ-2022 под обезболивающими
ЧМ-202212:51
Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция
ЧМ-202212:29
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Жиру вернулся в топ-3 голеадоров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK