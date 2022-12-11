В сборной Франции определились с тренером на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется у руля команды как минимум до 2024 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Контракт с главным тренером национальной команды продлят. Француз будет работать со сборной как минимум до Евро-2024, так как очень хочет выиграть чемпионат Европы после неудач в 2016-м и в 2021-м году.

Обе стороны договорились о продлении контракта. От приглашения Зинедина Зидана на пост тренера сборной во Франции временно отказались.

Напомним, вчера сборная Франции обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2022.

Ранее Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция.