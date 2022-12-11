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Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция

Англичанин считает результат несправедливым.
Сегодня, 12:51
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Центральный защитник сборной Англии Харри Магуайр высказался о работе судьи в матче против Франции (1:2).

"Судья на протяжении всего матча очень плохо принимал решения. Игроков постоянно критикуют. И было бы неплохо, если бы судья вышел и ответил, провел он хороший матч или нет.

В первом тайме было так много решений, когда соперник совершил пять-шесть ранних фолов. На Кейне был явный фол. Пусть и за пределами штрафной.

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Судья не сразу поставил пенальти во втором тайме. На Букайо явно фолили. Просто важные моменты, важные решения. И ты ждешь, что арбитр рассудит их правильно. К сожалению, в этой игре было не так", – сказал Магуайр в интервью beIN Sports.

Напомним, встречу 1/4 финала обслуживала бригада арбитров во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

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