Хави попытается сохранить Бускетса в Барселоне

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс в ближайшее время пример решение касаемо своего будущего в клубе. Об этом сообщает издание Diario Sport.

У 34-летнего испанца истекает контракт летом. И в ближайшее время он намерен решить, что делать дальше. Главный тренер команды Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт.

В случае, если опорный полузащитник решит остаться, ему придется пойти на существенное снижение зарплаты.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с новым капитаном.