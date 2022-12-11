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Хави попытается сохранить Бускетса в Барселоне

Испанец не хочет отпускать важного игрока.
Сегодня, 15:21
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Хавбек Барселоны Серхио Бускетс в ближайшее время пример решение касаемо своего будущего в клубе. Об этом сообщает издание Diario Sport.

У 34-летнего испанца истекает контракт летом. И в ближайшее время он намерен решить, что делать дальше. Главный тренер команды Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт.

В случае, если опорный полузащитник решит остаться, ему придется пойти на существенное снижение зарплаты.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в Барселоне определились с новым капитаном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Серхио Бускетс

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