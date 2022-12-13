Спортивный директор Барселоны высказался о будущем Дембеле

Спортивный директор Барселоны Йорди Кройфф заявил, что вингер Усман Дембеле не собирается уходить из команды.

"В случае Дембеле все устроили журналисты. Из-за чего начался бардак? Слухи. Он всегда говорил, что хочет остаться.

Шли переговоры, но, согласно прессе, он подписал контракт с двумя сотнями различных клубов, и в конце концов сообщил, что его желание – остаться в Барселоне.

Он остался свободным игроком и имел все возможности, чтобы решить, где он хочет играть. И он решил остаться в Барселоне. Нет смысла снова запускать мельницу слухов, потому что он знал, что клуб не был в фантастической ситуации, что существует новая шкала зарплат, и он согласился соблюдать ее рамки.

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Мы рады тому, что он продемонстрировал огромную преданность Хави, а также клубу, потому что у него не было недостатка в предложениях, безусловно, превосходивших в финансовом плане предложения Барселоны, но он остался.

Мы очень ценим это, и я думаю, что было бы важнее прислушиваться к его мнению, когда он высказывается, а не к слухам", – сказал Кройфф в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Дембеле 4 гола и 5 ассистов в 14 матчах Ла Лиги.