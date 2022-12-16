iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ривалдо призвал отказался от приглашения иностранцев на пост тренера сборной Бразилии

Легенда "селесао" признает лишь отечественных наставников.
Сегодня, 11:50
Ривалдо / Getty Images
Ривалдо / Getty Images

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо выступил против назначения иностранца на пост тренера сборной Бразилии.

"Я не согласен с этим. Мысли о приглашении иностранца – демонстрация неуважения по отношению к бразильским тренерам.

Считаю, у нас есть специалисты, способные тренировать сборную и хорошо работать. Иностранный тренер – не гарантия того, что мы станем чемпионами мира...

Читайте также: Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти

Иностранцы – несомненно, тоже очень хорошие специалисты, но сборная Бразилии – это наше, национальное. Ею должен руководить тот, по чьим венам течет бразильская кровь.

Самое важное – это игроки, мы должны помочь им, приободрить и зарядить их уверенностью", – сказал Ривалдо в интервью A Bola.

Напомним, Бразилия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Хорватии в серии послематчевых пенальти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ривалдо сборная Бразилии

Статьи по теме

Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии Неймар планирует приостановить выступления за сборную Бразилии
Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти
Шикарное тату: Ришарлисон "вписал" себя в легенды сборной Бразилии наряду с лучшими игроками Шикарное тату: Ришарлисон "вписал" себя в легенды сборной Бразилии наряду с лучшими игроками
"Бог не хотел, чтобы это произошло": Неймар высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022 "Бог не хотел, чтобы это произошло": Неймар высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Европа13:22
Валенсия: Ужасно, что Роналду ушел из Манчестер Юнайтед таким образом
Европа12:54
Милота дня: Бензема показал, как занимается в тренажерном зале вместе с сыном
Биатлон12:26
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Игровые12:12
NaVi - Liquid: онлайн-трансляция матча BLAST Premier. World Final 2022
Европа11:50
Ривалдо призвал отказался от приглашения иностранцев на пост тренера сборной Бразилии
ЧМ-202211:20
Гризманн - о финале ЧМ-2022: Чувствуем, что Месси в порядке
Европа10:49
Итальянский журналист поделился информацией касаемо будущего Роналду
Европа10:22
Баварии не получается избавиться от своего защитника
Киберспорт09:53
BLAST Premier. World Final 2022: NaVi сыграют с Liquid, Vitality встретится с G2
Киберспорт09:40
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK