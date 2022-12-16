Ривалдо призвал отказался от приглашения иностранцев на пост тренера сборной Бразилии

Бывший нападающий Барселоны Ривалдо выступил против назначения иностранца на пост тренера сборной Бразилии.

"Я не согласен с этим. Мысли о приглашении иностранца – демонстрация неуважения по отношению к бразильским тренерам.

Считаю, у нас есть специалисты, способные тренировать сборную и хорошо работать. Иностранный тренер – не гарантия того, что мы станем чемпионами мира...

Читайте также: Бразилия хочет подождать до лета, чтобы назначить тренером Анчелотти

Иностранцы – несомненно, тоже очень хорошие специалисты, но сборная Бразилии – это наше, национальное. Ею должен руководить тот, по чьим венам течет бразильская кровь.

Самое важное – это игроки, мы должны помочь им, приободрить и зарядить их уверенностью", – сказал Ривалдо в интервью A Bola.

Напомним, Бразилия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Хорватии в серии послематчевых пенальти.