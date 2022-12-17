Челси и Лейпциг согласовали трансфер Нкунку

Нападающий сборной Франции и Лейпцига Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 25-летний футболист будет выступать за английский Челси.

По информации источника, "синие" согласовали сделку по трансферу Нкунку. Клубы подписали все необходимые бумаги для перехода игрока. Сам же футболист дал свое соглашение на переход.

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Отметим, что Кристофер станет футболистом Челси летом 2023 года.

В текущем сезоне француз провел 23 матча за Лейпциг, в которых забил 17 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Челси близки к подписанию юного таланта из Молде.