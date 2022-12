Польско-американский бизнесмен переговорил с руководством Атлетико о покупке клуба

🚨| BREAKING: Maciek Kaminski met Gil Marín in a secret encounter today at the Metropolitano to negotiate the sale of Atlético Madrid. 🤝 [🎖️: @voz_populi ] pic.twitter.com/UgRu4YZWgM

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...