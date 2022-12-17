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Польско-американский бизнесмен переговорил с руководством Атлетико о покупке клуба

"Матрасники" могут получить как нового акционера, так и нового владельца.
Сегодня, 18:24
Атлетико Мадрид / Getty Images
Атлетико Мадрид / Getty Images

Генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль предпринимает следующие шаги по продаже доли, которой он владеет в клубе с 2004 года.

По информации Into the Calderon, который ссылается на Voz Populi, Хиль встретился с польско-американским бизнесменом в сфере недвижимости Мацеком Камински.

Камински, чьё состояние оценивается примерно в один миллиард долларов, прилетел в Мадрид и провел первый раунд переговоров с Хилем.

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Он рассматривает два варианта сделки: либо стать одним из акционеров клуба, либо выкупить контрольный пакет акций.

Хиль и президент "матрасников" Энрике Сересо объединили свои акции (примерно 66%) в Atlético HoldCo в 2021 году, а оставшиеся акции принадлежат израильскому бизнес-магнату Идану Оферу, хотя уровень его повседневного участия ограничен.

Стоит отметить, что Камински недавно пытался выкупить крупный пакет акций Эвертона через свою организацию KAM Sports, которая была создана ранее в этом году и уже приобрела греческий клуб Панетоликос.

Продажа Эвертона казалась близкой в ​​сентябре, но переговоры затянулись.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига

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