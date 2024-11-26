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Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи

Итальянец видит в Сэме Бекема идеальное решение проблем.
Сегодня, 11:18
Сэм Бекема / Getty Images
Сэм Бекема / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти нашел нужного ему защитника, пишет Fichajes.

По информации издания, итальянец попросил клуб подписать ему защитника Болоньи Сэма Бекема.

26-летний нидерландец, по мнению Анчелотти, станет идеальным решением проблем Реала в защитной линии. Напомним, что у клуба сейчас эпидемия травм среди защитников.

Трансфермаркт оценивает Бекема в 18 млн евро, а вот сколько готова Болонья с ним расстаться неизвестно.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Ранее также Ювентус договорился о переходе центрального защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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