Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи

Главный тренер Реала Карло Анчелотти нашел нужного ему защитника, пишет Fichajes.

По информации издания, итальянец попросил клуб подписать ему защитника Болоньи Сэма Бекема.

26-летний нидерландец, по мнению Анчелотти, станет идеальным решением проблем Реала в защитной линии. Напомним, что у клуба сейчас эпидемия травм среди защитников.

Трансфермаркт оценивает Бекема в 18 млн евро, а вот сколько готова Болонья с ним расстаться неизвестно.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Ранее также Ювентус договорился о переходе центрального защитника.

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