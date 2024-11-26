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Ювентус договорился о переходе защитника ПСЖ

Милан Шкриньяр может снова оказаться в Италии.
Сегодня, 09:36
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images

Защитник ПСЖ Милан Шкриньян может вернуться в Серию А, пишет Foot Mercato.

Ювентус уже устно согласовал переход 29-летнего словака, теперь осталось договориться лишь с парижским клубом.

Руководство "бьянконери" рассматривает Шкриньяра, как замену травмированному Бремеру, а потому готово пойти на ряд компромиссов.

Как минимум, ожидается, что парижане запросят существенные деньги за игрока, потому цену Ювентус намерен сбивать за счет включения в сделку ряда своих игроков.

В текущем сезоне Милан Шкриньяр провел всего пять матчей, не отличившись результативными действиями. Трансфермаркт оценивает его в 20 млн евро.

Ранее также Забарный прокомментировал свое будущее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Шкриньяр

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