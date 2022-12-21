От штрафа до отстранения от еврокубков: УЕФА может серьезно наказать Ювентус

Дела у гранда итальянского футбола могут стать еще хуже.

Ход расследования туринской (и, соответственно, федеральной) прокуратуры в отношении Ювентуса заинтересовал УЕФА.

1 декабря УЕФА официально начал расследование в отношении клуба "в тесном сотрудничестве с итальянскими властями". Причина: последние финансовые отчеты "старой синьоры" - те самые, которые привели 23 августа к мировому соглашению между двумя сторонами.

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Однако у УЕФА есть право разорвать его, если расследование обнаружит, что "финансовое положение клуба значительно отличалось от того, что оценивалось CFCB (Club Financial Control Body)" в прошлом, или если появятся новые существенные факты.

Согласно, La Gazzetta dello Sport, если прокуратура все же найдет нарушения в финансовых отчетах Ювентуса, УЕФА сможет применить свои санкции относительно клуба.

Сообщается, что туринцы могут получить различные наказания, которые варьируются от денежного штрафа до отстранения от еврокубков. УЕФА намерен принять окончательное решение до июня.