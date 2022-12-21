Яремчук выбыл на несколько недель из-за травмы
Главный тренер бельгийского Брюгге Карл Хуфкенс рассказал о проблемах со здоровьем у украинского нападающего команды Романа Яремчука.
По словам специалиста, форвард в этом году больше не сыграет, ведь ему нужно время восстановиться от травмы.
"У Яремчука есть проблемы с икроножной мышцей. Думаю, он восстановится к матчу с Генком", - отметил тренер.
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Стоит отметить, что матч Брюгге - Генк пройдет 8 января. До этого украинец не сыграет против Сент-Трюйдена в Кубке Бельгии (21 декабря) и против Левена в чемпионате Бельгии (26 декабря).
В текущем сезоне Яремчук сыграл за Брюгге 12 игр, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что украинский футболист возобновил тренировки в общей группе Специи.