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Яремчук выбыл на несколько недель из-за травмы

Украинский нападающий не сможет помочь команде в ближайшее время.
Сегодня, 14:11
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Главный тренер бельгийского Брюгге Карл Хуфкенс рассказал о проблемах со здоровьем у украинского нападающего команды Романа Яремчука.

По словам специалиста, форвард в этом году больше не сыграет, ведь ему нужно время восстановиться от травмы.

"У Яремчука есть проблемы с икроножной мышцей. Думаю, он восстановится к матчу с Генком", - отметил тренер.

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Стоит отметить, что матч Брюгге - Генк пройдет 8 января. До этого украинец не сыграет против Сент-Трюйдена в Кубке Бельгии (21 декабря) и против Левена в чемпионате Бельгии (26 декабря).

В текущем сезоне Яремчук сыграл за Брюгге 12 игр, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинский футболист возобновил тренировки в общей группе Специи.

Источник: clubbrugge.be
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