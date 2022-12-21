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Ювентус намерен избавиться от вице-чемпиона мира

Рабьо обойдется клубам в 10-15 млн евро.
Сегодня, 22:20
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может покинуть клуб в январе. Об этом сообщает издание Football Italia.

Туринцы хотели бы продать футболиста, чтобы не терять без компенсации по истечении срока действия его контракта.

Ювентус готов выслушать любые предложения по 27-летнему французу на сумму в 10-15 млн евро и выше.

В текущем сезоне Рабьо провел 13 матчей в Серии А, забил три гола и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Адриен Рабьо

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