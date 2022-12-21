Ювентус намерен избавиться от вице-чемпиона мира

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может покинуть клуб в январе. Об этом сообщает издание Football Italia.

Туринцы хотели бы продать футболиста, чтобы не терять без компенсации по истечении срока действия его контракта.

Ювентус готов выслушать любые предложения по 27-летнему французу на сумму в 10-15 млн евро и выше.

В текущем сезоне Рабьо провел 13 матчей в Серии А, забил три гола и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса.