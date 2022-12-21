Ювентус намерен избавиться от вице-чемпиона мира
Рабьо обойдется клубам в 10-15 млн евро.
Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может покинуть клуб в январе. Об этом сообщает издание Football Italia.
Туринцы хотели бы продать футболиста, чтобы не терять без компенсации по истечении срока действия его контракта.
Ювентус готов выслушать любые предложения по 27-летнему французу на сумму в 10-15 млн евро и выше.
В текущем сезоне Рабьо провел 13 матчей в Серии А, забил три гола и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса.