Холанд против Нуньеса: Манчестер Сити и Ливерпуль объявили составы на матч кубка лиги

Команды определились с игроками, которые выйдут на поединок кубка с первых минут.

В четверг, 22 декабря, состоится последний матч 1/8 финала кубка лиги, в котором сойдутся Манчестер Сити и Ливерпуль.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола решил не выпускать с первых минут всех игроков, которые принимали участие в чемпионате мира 2022 года, некоторые футболисты остались в запасе.

В то же самое время в расположении у Юргена Клоппа таких игроков оказалось в разы меньше: Дарвин Нуньес выйдет в старте, а Джордан Хендерсон, дошедший со сборной Англии до четвертьфинала, остался на скамейке запасных.

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Аканджи, Ляпорт, Аке - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Марез, Холанд, Палмер.

Запасные: Карсон, Уокер, Гомес, Грилиш, Канселу, А. Робертсон, Силва, Стоунз, Фоден.

Ливерпуль: Келлехер - Милнер, Матип, Гомес, Э. Робертсон - Тьяго, Байчетич, Эллиотт - Салах, Нуньес, Карвалью.

Запасные: Адриан, Доук, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Фабиньо, Филлипс, Хендерсон, Цимикас.

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Напомним, что матч Манчестер Сити - Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени.