Челси готов зимой арендовать форварда Атлетико

Челси готов зимой арендовать нападающего Атлетико Жоау Фелиша с возможностью выкупа. Об этом сообщает издание Goal.

Мадридский клуб не прочь расстаться с португальцем уже в январе. Челси может приобрести Фелиша на правах аренды с возможностью или обязательством выкупа.

Отметим, Атлетико готов продать форварда не менее чем за 100 миллионов евро. Также клуб готов рассмотреть аренду без права выкупа за 9 млн евро.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 3 гола и 3 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико нашел усиление группы атаки.