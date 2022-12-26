Ливерпуль намерен перехватить Гакпо у Манчестер Юнайтед

Намечается нешуточная борьба двух принципиальных соперников не только на поле, но и за его пределами.

Лидер ПСВ Коди Гакпо еще прошлым летом мог перейти в Манчестер Юнайтед, но до трансфера дело так и не дошло.

Хорошо выступив в первой части сезона и на чемпионате мира в Катаре 23-летний нидерландец подогрел интерес к своей персоне, заставив "красных дьяволов" возобновить переговоры с ПСВ. Однако появился еще один претендент на футболиста.

По информации The Times, Ливерпуль уже провел первый раунд переговоров с нидерландским клубом, дойдя до продвинутой стадии.

Сообщается, что мерсисайдцы решились на перехват Гакпо из-за травм Диогу Жоты и Луиса Диаса.

Согласно с Transfermarkt, трансфер Коди Гакпо оценивается в 60 миллионов евро. Сам игрок недавно заявил, что хочет перейти именно в Манчестер Юнайтед.