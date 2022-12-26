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Звезда сборной Нидерландов изъявил желание перейти в Манчестер Юнайтед

Коди Гакпо может оказаться в Англии.
Сегодня, 14:50
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Полузащитник ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 23-летний футболист входит в список интересов большего количества европейский команд.

По информации источника, Гакпо заинтересован в переходе в английский Манчестер Юнайтед.

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Отмечается, что переговоры между "красными дьяволами" и агентами игрока ранее проходили хорошо. Сейчас судьба трансфера зависит от Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Коди провел 24 матча за нидерландский клуб, в которых забил 13 голов и выполнил 17 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед определился с судьбой Рэшфорда.

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