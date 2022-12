Легенда Манчестер Юнайтед не в восторге от сравнений с Нуньесом

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Энди Коул выразил недовольство сравнениями с форвардом Ливерпуля Дарвином Нуньесом.

"Коул, Нуньес... Не знаю, откуда взялся этот бред. Но сейчас Рождество, праздничный сезон... Я завершил карьеру и счастлив.

5 титулов АПЛ, 2 Кубка Англии, Кубок английской лиги, Лига чемпионов, призы лучшему бомбардиру чемпионата и лучшему молодому игроку. Забил 187 голов в АПЛ, с пенальти – один. Жизнь такая, какой ты ее делаешь", – написал Коул в твиттере.

Cole .., Nunez… not sure we’re this nonsense started !!! But it’s Christmas 🎄 the festival season… I am happily retired….https://t.co/bGdGOgJhIs 2 FA cups . 1 league cup. 1 champion league.. gold boot YPOTY. 187 premier league goals . 1 pen. Life is what you make it 🎄⚽️