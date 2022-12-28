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Симеоне взял на себя ответственность за неудачные результаты Атлетико

Аргентинец признал совершенные ошибки.
Сегодня, 18:55
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о результатах команды в текущем сезоне.

"У нас отличный состав, четыре наших футболиста дошли до финала ЧМ-2022. Возможно, недостаточно усилий прикладывает именно тренер. Это я должен прибавлять, чтобы команда стала выступать в Ла Лиге лучше.

Если не считать Триппьера и Суареса, у нас плюс-минус такой же состав, как в год победы в чемпионате. Основа та же, добавился Гризманн.

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Тренер виноват больше, чем кто-либо еще", – сказал Симеоне в интервью Marca.

Напомним, после 14-ти туров Атлетико идет на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка.

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