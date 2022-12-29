Холанд: Я злился из-за пропуска ЧМ-2022, так что я голоднее, чем когда-либо

В рамках очередного тура чемпионата Англии Манчестер Сити обыграл Лидс (3:1).

Главным героем встречи стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд, который оформил дубль. По словам норвежского футболиста, он настроен выполнить свою цель по забитым голам.

"У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить. Я просто сказал в раздевалке, что мог бы забить и пять, но главное, что мы победили.

Мы должны преследовать Арсенал. Я мог бы забить еще парочку мячей, но такова жизнь, надо больше тренироваться".

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Форвард признался, что хотел сыграть на чемпионате мира по футболу, однако ему оставалось лишь наблюдать за другими.

"Я был дома, немного злился из-за пропуска ЧМ-2022. Я подзарядил батареи. Я смотрел на то, как другие забивали и побеждали на ЧМ, и меня это подстегивало, мотивировало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо", - приводит слова Холанда BBC со ссылкой на Amazon Prime.

В текущем сезоне Холанд провел 14 матчей в чемпионате Англии, за которые забил 20 голов.

Ранее сообщалось, что Холанд установил очередное бомбардирское достижение.