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Коутиньо выступил с заявлением касаемо своего будущего в Астон Вилле

Бразилец намерен продолжать выступать в Англии.
Вчера, 21:51
Филиппе Коутиньо / Getty Images
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Хавбек Астон Вилла Филиппе Коутиньо опроверг информацию о желании покинуть клуб.

"За последние несколько дней я видел много новостей о себе. Что ж, проблема в том, что в них начали распространять ложь, и я хочу все объяснить.

Никогда, ни в какой момент я никому не говорил о желании покинуть клуб, потому что я счастлив здесь, как и моя семья.

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Сейчас, когда я восстановился после травмы, я сосредоточен только на том, чтобы каждый день работать по максимуму, играть на высоком уровне и помогать клубу и моим товарищам по команде достигать наших целей", – написал бразилец в соцсетях.

В текущем сезоне на счету Коутиньо 14 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Филиппе Коутиньо

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