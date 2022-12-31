Ливерпуль - Лестер 2:1: обзор матча и результат игры 30.12.2022

В пятницу, 30 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ состоялся матч Ливерпуля и Лестера.

Первыми счет в данной встрече открыли гости. Хавбек Кирнан Дьюббери-Холл отличился уже на 4-й минуте матча, что заставило "красных" кинуться в атаку.

Игра у форварда Ливерпуля Дарвина Нуньеса вновь не задалась, однако на помощь ему пришел защитник противоположной команды Ваут Фас, которой отличился двумя автоголами.

В оставшееся время обе команды имели моменты, чтобы изменить ход встречи, однако матч так и завершился со счетом 2:1. Таким образом 24-летний бельгиец стал героем и антигероем встречи одновременно.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Лестер

Ливерпуль - Лестер 2:1

Голы: Фас, 38, 45 автоголы - Дьюббери-Холл, 4

Удары: 21 - 7

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 8 - 15

Атаки: 138 - 73

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Анольд (Гомес, 86), Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 62) - Эллиотт (Байчетич, 86), Хендерсон, Тьяго, Салах, Окслейд-Чемберлейн (Кейта, 62), Нуньес.

Лестер: Ворд – Томас, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре, Барнс, Дьюсбери-Холл, Ндиди (Тиллеманс, 59), Перес (Ихеаначо, 71) – Дака.

Предупреждение: Сумаре