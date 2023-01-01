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Французский клуб ведет переговоры об аренде Малиновского

Украинский хавбек в январе может сменить команду.
Сегодня, 17:34
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Марселе.

Как сообщает RMC Sport, французский клуб на протяжении нескольких недель поддерживает тесные контакты с самим футболистом и итальянским клубом и рассчитывает арендовать игрока.

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Руководство Марселя видит в 29-летнем украинце усиление для команды и хочет его заполучить во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел в составе бергамаски в Серии А 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на Малиновского также претендует лондонский Тоттенхэм.

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