Каземиро предсказал игроку Манчестер Юнайтед попадание в топ-5 лучших футболистов мира

Опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро заявил, что форвард Маркус Рэшфорд близок к тому, чтобы попасть в пятерку лучших игроков мира.

"Буду с вами предельно честен, меня очень удивило, что из себя представляет Рэшфорд как игрок. По моему мнению, и в особенности с учетом того, что я знаю этого футболиста и вне поля, Рэшфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира, если у него все хорошо", – сказал Каземиро в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 6 голов и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на финалиста ЧМ-2022.