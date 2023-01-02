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Сборная Италии изменила логотип

Европейский коллектив решил быть более современной командой.
Сегодня, 16:43
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

Сборная Италии по футболу официально будет использовать обновленный логотип.

Новое лого было создано компанией Independent Ideas, креативным агентством Publicis Groupe, которое создает графику для FIGC с октября 2021 года.

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В новом логотипе отсутствует формащита с золотой и синим фоном, а вместо этого добавили минималистическую версию на белом фоне с синими буквами и звездами. Логотип федерации внутри остался только в своих инициалах, сохранив характерный золотой цвет.

Отмечается, что компания FIGC также представила новую звуковую идентичность, созданную итальянской компанией Inarea Identity Design. Под руководством Энрико Джаретты была создана музыкальная система, показывающая страсть итальянских болельщиков к футболу.

Ранее Руслан Малиновский рассказал, какой совет дал ему Шевченко перед трансфером в Серию А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии

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