Украинского футболиста перевели в дубль Фехервара

Бывший футболист киевского Динамо Артем Шабанов испытывает проблемы в Фехерваре (Венгрия).

Как сообщает официальный сайт клуба, украинский защитник вместе с хавбеком Клаудиу Бумбой были исключен из состава первой команды и переведен во вторую, которая выступает в третьем по силе дивизионе Венгрии.

Отметим, что 30-летний украинец в последний раз выходил на поле 18 сентября, после чего все матчи провел на скамейке для запасных.

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Данное решение о переводе в дубль команды принял тренерский штаб команды.

Действующий контракт Шабанова с Фехерваром рассчитан до лета 2024 года.