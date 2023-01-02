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Известный экс-полузащитник Ворсклы, Динамо и Днепра завершил карьеру

Сергей Кравченко покинул Черноморец и попробует свои силы в тренерском деле.
Сегодня, 13:24
Сергей Кравченко / УПЛ
Сергей Кравченко / УПЛ

Капитан Черноморца Сергей Кравченко покинул одесскую команду и завершил профессиональную карьеру футболиста.

Об этом "моряки" сообщили в своих социальных сетях.

За свою карьеру Кравченко также выступал за вторую и третью команды Шахтера, Карабах, Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь и Днепр-1. На счету хавбека десять матчей и один гол в составе сборной Украины.

С Динамо украинский полузащитник становился чемпионом и выиграл Суперкубок Украины, а с Днепром доходил до финала Лиги Европы в 2015 году.

Ожидается, что Сергей Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в тренерском штабе Александрии.

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