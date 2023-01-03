Барселона хочет бесплатно усилиться форвардом Боруссии Дортмунд

Барселона намерена подписать форварда Боруссии Дортмунд Юссуфу Мукоко. Об этом сообщает издание Diario Sport.

18-летний немец хочет выступать за каталонцев, а "сине-гранатовые" ждут его окончательного решения о продлении контракта со "шмелями". Стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, но в итоге игрок склоняется к переходу в испанский клуб.

Барселона хочет подписать Мукоко бесплатно этим летом. В клубе уверены, что немец выберет именно переезд в столицу Каталонии, если не продлит контракт с дортмундцами.

Отметим, "сине-гранатовые" хотели подписать игрока зимой, однако финансовые трудности не позволят клубу осуществить данный переход в январе.

В текущем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее защитник Барселоны поделился деталями о получаемой в клубе зарплате.