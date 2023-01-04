iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона выставила на трансфер игрока с миллиардной клаусулой

Неужто преемник Месси покинет родной клуб?
Сегодня, 18:12
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Каталонский клуб размышляет о продаже своего воспитанника Ансу Фати, пишет испанский журналист Марсаль Льоренте.

Фати когда-то считался преемником Лионеля Месси, но многочисленные травмы не дают вингеру раскрыть весь свой потенциал. К тому же, в последнее время Ансу не может закрепиться в основном составе.

За счет 20-летнего испанца каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, но сам Фати не хочет менять прописку, хотя он и не доволен своим временем в команде.

Но самое интересное то, что недавно Ансу подписал с Барселоной новый контракт до 2027 года с клаусулой в 1 миллиард евро. При этом клуб готов попрощаться с игроком всего за 70 млн евро.

В этом сезоне Ансу Фати провел на поле 760 минут в 21 матче, забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ансу фати

Статьи по теме

Барселона хочет бесплатно усилиться форвардом Боруссии Дортмунд Барселона хочет бесплатно усилиться форвардом Боруссии Дортмунд
Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед
"Футбол всегда был очень сексистским": игрок Барселоны возмутился, что не играет против геев "Футбол всегда был очень сексистским": игрок Барселоны возмутился, что не играет против геев
Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто" Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто"
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: huNter стал 14-м
просмотров

Последние новости

ММА18:25
Соннен: Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в MMA индустрии
Европа18:12
Барселона выставила на трансфер игрока с миллиардной клаусулой
Биатлон17:53
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа17:41
Специя Коваленко разошлась миром с Аталантой Малиновского
Ралли17:36
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа17:21
Брентфорд провернул рекордную для себя сделку
Киберспорт17:15
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: huNter стал 14-м
Европа17:01
Деян Станкович посвятил Синише Михайловичу победу над Сассуоло
Европа16:59
В Ньюкасле прокомментировали возможную аренду Роналду
Европа16:41
"Все закончится хорошо": Де Хеа рассказал о переговорах о новом контракте с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK