Барселона выставила на трансфер игрока с миллиардной клаусулой

Каталонский клуб размышляет о продаже своего воспитанника Ансу Фати, пишет испанский журналист Марсаль Льоренте.

Фати когда-то считался преемником Лионеля Месси, но многочисленные травмы не дают вингеру раскрыть весь свой потенциал. К тому же, в последнее время Ансу не может закрепиться в основном составе.

За счет 20-летнего испанца каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, но сам Фати не хочет менять прописку, хотя он и не доволен своим временем в команде.

Но самое интересное то, что недавно Ансу подписал с Барселоной новый контракт до 2027 года с клаусулой в 1 миллиард евро. При этом клуб готов попрощаться с игроком всего за 70 млн евро.

В этом сезоне Ансу Фати провел на поле 760 минут в 21 матче, забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи.