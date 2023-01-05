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Манчестер Юнайтед сделал предложение Атлетико по аренде Фелиша

Мадридский клуб хочет получить за временный уход игрока 12-14 млн.
Сегодня, 00:16
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Манчестер Юнайтед заинтересован в аренде нападающего Атлетико Жоау Фелиша. Об этом сообщает издание Relevo.

Манкунианцы готовы предложить 4 млн евро за аренду 23-летнего португальца до лета без права выкупа. Английский клуб также согласился полностью взять на себя зарплату футболиста.

Отметим, Атлетико хочет получить за аренду Фелиша не менее 12-13 млн евро. Мадридский клуб не собирается идти на иные условия, если другие клубы хотят дать меньше за игрока.

В текущем сезоне на счету португальца 4 гола и 3 ассиста в 13 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико вряд ли избавится от Феликса этой зимой.

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