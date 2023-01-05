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"Не хочу повторения ситуации": тен Хаг объяснил, зачем Манчестер Юнайтед арендует Батленда

Нидерландец не стал отрицать переход голкипера Кристал Пэлас.
Сегодня, 20:20
Джек Батленд / Getty Images
Джек Батленд / Getty Images

Манчестер Юнайтед внезапно потерял вратаря, когда Ньюкасл отозвал из аренды Мартина Дубравку. В связи с этим манкунианцы в экстренном порядке начали поиск запасного вратаря, остановив свой выбор на Джеке Батленде из Кристал Пэлас. 

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер МЮ Эрик тен Хаг подтвердил аренду 29-летнего англичанина.

"Мартина отозвали, и теперь для подготовки нам нужны три опытных вратаря", — цитирует нидерландца MEN. "У нас есть несколько молодых игроков, и они хорошо себя чувствуют, но у нас так много игр, что вам нужно три хороших вратаря на тренировках".

"Что он (Батленд) принесет? Я очень доволен Давидом (Де Хеа), это совершенно ясно, он наш номер один, он действительно хороший исполнитель. Но всегда что-то может случиться с ним, и нам нужно быть готовыми к этому. Если у вас нет ни одного опытного вратаря, вам не повезло".

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В своем последнем сезоне в Аяксе тен Хаг столкнулся с проблемой: Андре Онана был дисквалифицирован за допинг, а Маартен Стекеленбург получил длительную травму. Из-за этого амстердамцы остались с одним 38-летний Ремко Пасвером.

"В прошлом году у меня была ситуация, когда в команде не было трех вратарей. Вы не хотите, чтобы в конце сезона вы боролись за трофеи, имея в составе лишь молодого вратаря".

В следующем туре Манчестер Юнайтед встретится с Эвертоном. Матч состоится в пятницу, 6 января, в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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