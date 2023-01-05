Челси - Манчестер Сити 0:1: обзор матча и результат игры 05.01.2023

"Пенсионеры" не только проиграли, но еще и потеряли из-за травм нескольких футболистов.

В четверг, 5 января, в Лондоне состоялся центральный матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Челси принимал в гостях Манчестер Сити.

Хозяева поля подходили к данной игре с огромным количеством травмированных. И за короткий срок это количество лишь возросло.

Еще до матча главный тренер "синих" Грэм Поттер рассказал, что Мэйсон Маунт получил сильный удар на тренировке. Но это были еще "цветочки".

Уже на пятой минуте травму получил Рахим Стерлинг, после чего на 22-й минуте к нему в раздевалку последовал и Кристиан Пулишич.

Несмотря на такое развитие событий, Челси большую часть тайма выглядел лучше своего оппонента. Это заметил Пеп Гвардиола, который к 60-й минуте сделал сразу 4 замены.

И две из них сработали как надо. Спустя всего три минуты после появления на поле Джек Грилиш и Рияд Марез на пару организовали гол, который, как оказалось, был единственным и решающим.

До конца матча команды не создали много моментов, завершив его с минимальным счетом.

Манчестер Сити продолжает погоню за Арсеналом, который опережает "горожан" на пять очков. Челси в свою очередь опустился на десятое место, имея в активе 25 баллов.

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Статистика матча Челси - Манчестер Сити 19-го тура АПЛ

Челси - Манчестер Сити 0:1

Гол: Марез, 63.

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 9 - 9

Атаки: 93 - 127

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кулибали, Т. Силва, Кукурелья (Холл, 69) - Закария, Ковачич, Зиеш (Галлахер,69), Пулишич (Чуквуэмека, 22), Стерлинг (Обамеянг, 5 (Жиро-Хатчинсон, 68)) - Хаверц.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Аканджи, 46), Стоунз, Аке - Б. Силва (Марез, 60), Родри (Филлипс, 86), Канселу (Льюис, 46), Гюндоган, Де Брюйне, Фоден (Грилиш, 60) - Холанд.

Предупреждение: Ковачич, Кулибали.