iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Манчестер Сити 0:1: обзор матча и результат игры 05.01.2023

"Пенсионеры" не только проиграли, но еще и потеряли из-за травм нескольких футболистов.
Вчера, 23:57
Рияд Марез - автор победного гола / Getty Images
Рияд Марез - автор победного гола / Getty Images

В четверг, 5 января, в Лондоне состоялся центральный матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Челси принимал в гостях Манчестер Сити.

Хозяева поля подходили к данной игре с огромным количеством травмированных. И за короткий срок это количество лишь возросло.

Еще до матча главный тренер "синих" Грэм Поттер рассказал, что Мэйсон Маунт получил сильный удар на тренировке. Но это были еще "цветочки".

Уже на пятой минуте травму получил Рахим Стерлинг, после чего на 22-й минуте к нему в раздевалку последовал и Кристиан Пулишич.

Несмотря на такое развитие событий, Челси большую часть тайма выглядел лучше своего оппонента. Это заметил Пеп Гвардиола, который к 60-й минуте сделал сразу 4 замены.

И две из них сработали как надо. Спустя всего три минуты после появления на поле Джек Грилиш и Рияд Марез на пару организовали гол, который, как оказалось, был единственным и решающим.

До конца матча команды не создали много моментов, завершив его с минимальным счетом.

Манчестер Сити продолжает погоню за Арсеналом, который опережает "горожан" на пять очков. Челси в свою очередь опустился на десятое место, имея в активе 25 баллов.

Читай также: Арсенал не собирается ввязываться в гонку предложений с Челси по Мудрику

Статистика матча Челси - Манчестер Сити 19-го тура АПЛ

Челси - Манчестер Сити 0:1
Гол: Марез, 63.

Владение мячом: 47% - 53% 
Удары: 8 - 12
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 9 - 9
Атаки: 93 - 127

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кулибали, Т. Силва, Кукурелья (Холл, 69) - Закария, Ковачич, Зиеш (Галлахер,69), Пулишич (Чуквуэмека, 22), Стерлинг (Обамеянг, 5 (Жиро-Хатчинсон, 68)) - Хаверц.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Аканджи, 46), Стоунз, Аке - Б. Силва (Марез, 60), Родри (Филлипс, 86), Канселу (Льюис, 46), Гюндоган, Де Брюйне, Фоден (Грилиш, 60) - Холанд.

Предупреждение: Ковачич, Кулибали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити АПЛ

Статьи по теме

Сразу два игрока Челси травмировались в первые 20 минут матча против Манчестер Сити Сразу два игрока Челси травмировались в первые 20 минут матча против Манчестер Сити
"Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера "Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера
Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Бокс00:27
Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян
Вчера, 23:57
Европа23:57
Гол Мареза принес Манчестер Сити минимальную победу над Челси
Украина23:33
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа23:17
Сразу два игрока Челси травмировались в первые 20 минут матча против Манчестер Сити
Европа22:55
Бавария объявила о подписании известного нидерландского защитника
Европа22:46
Лапорта прогнозирует запуск Суперлиги в ближайшие два года
Бокс22:24
"Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри
Европа22:06
"Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера
Биатлон21:38
Пидручный приступил к процессу реабилитации после операции на колене
НБА21:32
Стала известна дата потенциального возвращения Карри на паркет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK