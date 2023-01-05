Сразу два игрока Челси травмировались в первые 20 минут матча против Манчестер Сити

В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги на Стэмфорд Бридж сошлись Челси и Манчестер Сити.

Первая часть матча сложилась для хозяев поля далеко не лучшим образом.

Уже на пятой минуте главный тренер "синих" Грэм Поттер был вынужден делать замену, так как травму получил Рахим Стерлинг. 17 минут спустя к нему присоединился Кристиан Пулишич, который также не смог продолжить встречу.

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Вместо них на поле появились Пьер-Эмерик Обамеянг и Карни Чуквуэмека соответственно.

Стоит отметить, что в заявке на матч не нашлось места Мэйсону Маунту, который пропустил свою первую игру в этом сезоне. По словам Поттера, англичанин получил серьезный удар во время тренировки.