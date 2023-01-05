"Это неуважение": Тренер Бенфики оценил переговоры о трансфере Энцо Фернандеса в Челси

Главный тренер Бенфики Роджер Шмидт прокомментировал возможный переход полузащитника Энцо Фернандеса в Челси.

По словам специалиста, лондонский клуб ведет себя в переговорах неуважительно по отношению к лиссабонцам.

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"Его никто не хочет продавать - ни я, ни президент, никто. Есть пункт об отступных в контракте - если его кто-то активирует, тогда он уйдет. Есть клуб, которому нужен наш игрок. Они знают, что мы не хотим его продавать, но пытаются переманить.

То, что они делают - это неуважение, они сводят Энцо с ума. Притворяются, что хотят выплатить отступные, но сами надеются на дальнейшие переговоры. Не так устанавливаются хорошие отношения между клубами. Вот моя позиция", - приводит слова Шмидта O Jogo.

Ранее сообщалось, что трансфер Энцо Фернандеса из Бенфики в Челси находится под угрозой срыва.