iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это неуважение": Тренер Бенфики оценил переговоры о трансфере Энцо Фернандеса в Челси

Наставник лиссабонцев высказался о поведении лондонского клуба.
Сегодня, 18:58
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Главный тренер Бенфики Роджер Шмидт прокомментировал возможный переход полузащитника Энцо Фернандеса в Челси.

По словам специалиста, лондонский клуб ведет себя в переговорах неуважительно по отношению к лиссабонцам.

Читай также: Стали известны условия контракта Энцо с Челси

"Его никто не хочет продавать - ни я, ни президент, никто. Есть пункт об отступных в контракте - если его кто-то активирует, тогда он уйдет. Есть клуб, которому нужен наш игрок. Они знают, что мы не хотим его продавать, но пытаются переманить.

То, что они делают - это неуважение, они сводят Энцо с ума. Притворяются, что хотят выплатить отступные, но сами надеются на дальнейшие переговоры. Не так устанавливаются хорошие отношения между клубами. Вот моя позиция", - приводит слова Шмидта O Jogo.

Ранее сообщалось, что трансфер Энцо Фернандеса из Бенфики в Челси находится под угрозой срыва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси бенфика трансферы Роджер Шмидт энцо фернандес

Статьи по теме

Арсенал не собирается ввязываться в гонку предложений с Челси по Мудрику Арсенал не собирается ввязываться в гонку предложений с Челси по Мудрику
Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023 Челси - Манчестер Сити: прогноз на матч чемпионата Англии 05.01.2023
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Трансфер Энцо Фернандеса в Челси под угрозой срыва Трансфер Энцо Фернандеса в Челси под угрозой срыва
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа20:20
"Не хочу повторения ситуации": тен Хаг объяснил, зачем Манчестер Юнайтед арендует Батленда
Бокс19:55
"Вероятно, его сознанием манипулируют": Промоутер Усика попытался объяснить скандальное поведение Ломаченко
НБА19:49
Милуоки и Торонто повторили антирекорд НБА по количеству последовательных промахов
Формула 119:22
Андретти и Кадиллак хотят совместно создать команду Формулы 1
Европа18:58
"Это неуважение": Тренер Бенфики оценил переговоры о трансфере Энцо Фернандеса в Челси
Формула 118:47
Формула 1. Презентации болидов 2023 года
Бокс18:27
"Если бой хотят увидеть, пусть он состоится": Джойс готов подраться с Джошуа
Бокс17:52
"У нас есть план на год": Промоутер Фьюри оценил возможность проведения боя с Джошуа
Европа17:48
Арсенал не собирается ввязываться в гонку предложений с Челси по Мудрику
Биатлон17:15
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK