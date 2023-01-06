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Просто молитесь: Триппье о том, как Симеоне предлагал играть против Месси

Так выглядит уважение.
Сегодня, 11:18
Киран Триппье / Getty Images
Киран Триппье / Getty Images

Защитник Ньюкасла и сборной Англии Киран Триппье вспомнил, как Диего Симеоне предлагал останавливать Лионеля Месси.

По словам англичанина, проведшего два с половиной сезона в Ла Лиге, тренер Атлетико говорил, что Месси все равно не остановить, поэтому пусть игроки лучше помолятся.

"Честно говоря, вы не сможете его остановить. Это смешно, потому что, очевидно, Симеоне был менеджером, и они оба аргентинцы. Он только говорил перед встречами: просто молитесь. Вы просто ничего не сможете сделать. Вы не сможете организоваться или настроиться, чтобы остановить его, потому что он настолько уникален», - приводит слова Триппье Goal.com.

Также игрок признал, что многому научился, живя и играя в другой стране, он с теплотой вспоминает годы, проведённые в Испании. Триппье уверен, что каждому человеку не помешал бы такой опыт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси киран триппьер

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