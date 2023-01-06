Легендарная встреча: Мбаппе сделал совместное фото с черепашкой-ниндзя

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе весело проводит свое время в перерывах между матчами клуба.

Совсем недавно француз вместе со своим партнером по команде Ашрафом Хакими посетили Диснейленд в Америке. Футболисты весело провели время на отдыхе, сделав немало совместных фотографий, однако соцсети облетела всего одна.

Мбаппе сфотографировался с аниматором в костюме Микеланджело из всеми известного мультсериала "Черепашки-ниндзя".

В соцсетях уже окрестили данную встречу как "легендарная", ввиду схожести футболиста с персонажем из мультика.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Хакими получили уникальные подарки от легенды НБА.