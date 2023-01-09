iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Барселона 0:1 Видео гола и лучших моментов матча 08.01.2023 чемпионата Испании

Вашему вниманию видео гола Дембеле и драки Савича с Торресом.
Сегодня, 00:58
Атлетико - Барселона / Getty Images
Атлетико - Барселона / Getty Images

В воскресенье, 8 января, в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги Атлетико принимал Барселону.

Единственный гол в данной встрече забил вингер каталонцев Усман Дембеле. Француз получил передачу от Гави, после чего пробил с убойной позиции в нижний угол ворот.

Самым ярким моментом в матче стали удаления игроков с обеих сторон: Стефан Савич повалил на газон Феррана Торреса, за что получил от оппонента ответ в виде вырванных волос. После этого игроки немного поборолись на траве, а далее арбитр отправил игроков в раздевалку, показав перед ними красные карточки.

Вашему вниманию видео гола матча Атлетико - Барселона 16-го тура чемпионата Испании:

Атлетико - Барселона 0:1    
Гол: Дембеле, 22

Владение мячом: 40% - 60% 
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 8 - 16
Атаки: 122 - 105

Атлетико: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду (Регилон, 82), Льоренте, Карраско (Мората, 65), Коке (Лемар, 73), Барриос (Кондогбиа, 64), Гризманн, Жоау Фелиш (Корреа, 73).

Барселона: тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде (Алонсо, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 81), де Йонг (Кессье, 58), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 57).

Предупреждения: Араухо (56), Корреа (79), Кристенсен (82), Молина (85), Рафинья (87).

Удаления: Савич (90), Ферран Торрес (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига видеообзор матча

Статьи по теме

Милан - Рома 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Милан - Рома 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Гол Дембеле принес Барселоне победу в дерби с Атлетико Гол Дембеле принес Барселоне победу в дерби с Атлетико
Клубный канал Барселоны не покажет матч против Атлетико из-за забастовки сотрудников Клубный канал Барселоны не покажет матч против Атлетико из-за забастовки сотрудников
Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров
Видео "дебютного" гола Роналду за Ан-Наср собрало 17 миллионов просмотров
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Атлетико - Барселона 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
Европа00:40
Милан - Рома 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Европа00:19
Гол Дембеле принес Барселоне победу в дерби с Атлетико
Вчера, 23:55
Европа23:55
Голы, интрига и вагон желтых карточек: Рома на последней минуте вырвала ничью в матче с Миланом
Украина23:31
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа23:14
Рой Кин - о победной серии МЮ: Они ни с кем толком не играли
Европа22:57
Манчестер Юнайтед считает "смехотворными" слухи о продаже Магуайра
Бокс22:49
Джервонта Дэвис: Джейк Пол – клоун, а Райан Гарсия – маленький клоун
Европа22:25
Сампдория - Наполи 0:2 Видео голов и лучшим моментов матча Серии А
Европа22:25
Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK