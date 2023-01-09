Малиновский прибыл в Марсель для подписания контракта с новым клубом

Украинец в ближайшее время станет игроком местной команды.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжит карьеру в Марселе.

Официально переход игрока сборной Украины будет оформлен уже в ближайшее время.

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Как сообщает Sky Sport Italia, утром в понедельник, 9 января, 29-летний футболист прилетел в Марсель, где должен пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с местным клубом.

Французский клуб заплатит Аталанте за Малиновского 10 миллионов евро, плюс еще на 3 миллиона евро бергамаски смогут рассчитывать в виде различных бонусов.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник подпишет с Марселем контракт до лета 2027 года.

Напомним, что Малиновский выступал за Аталанту с 2019 года. В составе итальянской команды он провел 143 матча, в которых забил 30 голов и отдал 28 результативных передач.