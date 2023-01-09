Стало известно, насколько Малиновский подпишет контракт с Марселем
Полузащитник будет выступать во Франции.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский перейдет из Аталанты в Марсель. Стороны очень близки к тому, чтобы заключить сделку.
Как сообщает Николо Скира в Twitter, футболист подпишет контракт с французским клубом до лета 2027 года.
Отмечается, что сегодня, 9 января, игрок должен пройти медосмотр в Марселе.
Done Deal and confirmed! Expected medicals today for Ruslan #Malinovski with #OlympiqueMarseille. Then he will sign the contract with #OM until 2027. #transfers #TeamOM https://t.co/mh1J32p11O— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2023
В текущем сезоне 29-летний украинец провел 15 матчей за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.
Ранее стало известно, сколько Марсель заплатит за Малиновского.