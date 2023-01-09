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Стало известно, насколько Малиновский подпишет контракт с Марселем

Полузащитник будет выступать во Франции.
Сегодня, 10:06
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перейдет из Аталанты в Марсель. Стороны очень близки к тому, чтобы заключить сделку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, футболист подпишет контракт с французским клубом до лета 2027 года.

Отмечается, что сегодня, 9 января, игрок должен пройти медосмотр в Марселе.

В текущем сезоне 29-летний украинец провел 15 матчей за Аталанту, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее стало известно, сколько Марсель заплатит за Малиновского.

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