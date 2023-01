Стало известно, насколько Малиновский подпишет контракт с Марселем

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перейдет из Аталанты в Марсель. Стороны очень близки к тому, чтобы заключить сделку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, футболист подпишет контракт с французским клубом до лета 2027 года.

Отмечается, что сегодня, 9 января, игрок должен пройти медосмотр в Марселе.

Done Deal and confirmed! Expected medicals today for Ruslan #Malinovski with #OlympiqueMarseille. Then he will sign the contract with #OM until 2027. #transfers #TeamOM https://t.co/mh1J32p11O