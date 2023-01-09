33-летний Мюллер не будет заканчивать выступления за сборную

"Пока я профессиональный футболист, я всегда буду доступен для сборной".

Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер заявил, что не намерен завершать международную карьеру.

33-летний футболист рассказал, что общался с Ханси Фликом после вылета Германии из ЧМ-2022, и решил пока не покидать родную сборную.

"Я был взволнован после игры с Коста-Рикой, это был грустный момент. Я подумал и обменялся мнениями с Ханси Фликом. Пока я профессиональный футболист, я всегда буду доступен для сборной.

Тренер должен решить, когда и как. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. Ханси имеет много вариантов в атаке. Я очень расслаблен, но всегда буду рядом, когда понадоблюсь тренеру", – сказал полузащитник Баварии.

Томас Мюллер играет за сборную Германии с 2010 года, за это время он провел 121 матч и забил 44 гола.

Напомним, что о завершении международной карьеры неожиданно объявил Уго Льорис.