Симеоне принял решение покинуть Атлетико

Аргентинский специалист уже уведомил руководство о своем уходе.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает издание El Chiringuito TV.

Аргентинский специалист уйдет из мадридского клуба летом. Симеоне уже сообщил генеральному директору мадридцев Мигелю Анхелю Хилю о своем решении.

Напомним, Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. Под его руководством "матрасники" по два раза выигрывали Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы, становились обладателями Кубка и Суперкубка Испании.

После 16 туров сезона 2022/23 Ла Лиги мадридский клуб занимает пятое место, набрав 27 очков.

Ранее сообщалось, что Челси намерен арендовать форварда Атлетико Мадрид.