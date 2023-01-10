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Ньюкасл включился в гонку за юного форварда Боруссии Дортмунд

Мукоко идет нарасхват у европейских клубов.
Сегодня, 13:19
Юссуфа Мукоко / Getty Images
Юссуфа Мукоко / Getty Images

Ньюкасл навяжет борьбу Челси в гонке за нападающего Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает издание Evening Standard.

"Сороки" уже общались с Мукоко и предложили ему зарплату в размере более 150 тысяч фунтов. Английский клуб хочет, чтобы немец перешел бесплатно летом.

Отметим, Ньюкасл нацелился на подписание игроков на правах свободных агентов, чтобы вписаться в требования ФФП.

Действующий контракт Мукоко с Боруссией Дортмунд истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету 18-летнего немца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет бесплатно усилиться форвардом Боруссии Дортмунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Боруссия Дортмунд юссуфа мукоко

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