Ньюкасл включился в гонку за юного форварда Боруссии Дортмунд

Ньюкасл навяжет борьбу Челси в гонке за нападающего Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает издание Evening Standard.

"Сороки" уже общались с Мукоко и предложили ему зарплату в размере более 150 тысяч фунтов. Английский клуб хочет, чтобы немец перешел бесплатно летом.

Отметим, Ньюкасл нацелился на подписание игроков на правах свободных агентов, чтобы вписаться в требования ФФП.

Действующий контракт Мукоко с Боруссией Дортмунд истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету 18-летнего немца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет бесплатно усилиться форвардом Боруссии Дортмунд.